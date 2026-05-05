Atelier Dinosaures and Cie Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence

Valence

Atelier Dinosaures and Cie

Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:30:00

fin : 2026-06-13 14:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Plongez dans les mystères de la Préhistoire et partez sur les traces des dinosaures à travers des ateliers ludiques et passionnants !

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Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 70 mediatheque.latourmaubourg@valenceromansagglo.fr

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English :

Immerse yourself in the mysteries of prehistory and follow in the footsteps of the dinosaurs through fun and exciting workshops!

L’événement Atelier Dinosaures and Cie Valence a été mis à jour le 2026-04-30 par Valence Romans Tourisme