Atelier Dinosaures and Cie Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence
Atelier Dinosaures and Cie Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence samedi 13 juin 2026.
Valence
Atelier Dinosaures and Cie
Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:30:00
fin : 2026-06-13 14:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Plongez dans les mystères de la Préhistoire et partez sur les traces des dinosaures à travers des ateliers ludiques et passionnants !
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Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 70 mediatheque.latourmaubourg@valenceromansagglo.fr
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English :
Immerse yourself in the mysteries of prehistory and follow in the footsteps of the dinosaurs through fun and exciting workshops!
L’événement Atelier Dinosaures and Cie Valence a été mis à jour le 2026-04-30 par Valence Romans Tourisme
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