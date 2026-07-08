Informations pratiques

Bourges

Atelier Dis comment ça tient ?

12 Place Etienne Dolet Bourges Cher

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 14:30:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Une animation ludique dès 6 ans pour comprendre l’équilibre dans l’architecture, de la cathédrale aux formes en atelier.

À la Cour du patrimoine, les jeunes publics sont invités à découvrir les principes de l’équilibre dans l’architecture. À travers l’observation des maisons, des statues et de la cathédrale, l’animation propose un regard accessible sur les formes et les constructions. Un temps en salle d’atelier permet ensuite de tester, manipuler et mieux percevoir ce qui fait tenir les édifices. Une activité à la fois curieuse, pédagogique et ludique. 6 .

12 Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 24 75 38 patrimoine@ville-bourges.fr

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English :

A fun activity for children ages 6 and up to explore balance in architecture, from cathedrals to shapes created in the workshop.

L’événement Atelier Dis comment ça tient ? Bourges a été mis à jour le 2026-07-02 par OT BOURGES