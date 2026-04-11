Atelier DIY avec Carine Michelon (Colette) Médiathèque Colette Auxerre
Atelier DIY avec Carine Michelon (Colette) Médiathèque Colette Auxerre samedi 30 mai 2026.
Auxerre
Atelier DIY avec Carine Michelon (Colette)
Médiathèque Colette 9 Allée de la Colemine Auxerre Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 15:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Laissez s’exprimer votre créativité et fabriquez quelque chose de vos mains !
Gratuit, sur inscription, à partir de 7 ans .
Médiathèque Colette 9 Allée de la Colemine Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 91 60 bibliotheque@auxerre.com
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English : Atelier DIY avec Carine Michelon (Colette)
L’événement Atelier DIY avec Carine Michelon (Colette) Auxerre a été mis à jour le 2026-04-05 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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