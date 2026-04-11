Atelier DIY avec Carine Michelon (Colette) Médiathèque Colette Auxerre

Auxerre

Atelier DIY avec Carine Michelon (Colette)

Médiathèque Colette 9 Allée de la Colemine Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 15:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Laissez s’exprimer votre créativité et fabriquez quelque chose de vos mains !

Gratuit, sur inscription, à partir de 7 ans .

Médiathèque Colette 9 Allée de la Colemine Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 91 60 bibliotheque@auxerre.com

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English : Atelier DIY avec Carine Michelon (Colette)

L’événement Atelier DIY avec Carine Michelon (Colette) Auxerre a été mis à jour le 2026-04-05 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)