Atelier enseignants : Photographies d’archives et création artistique, des pistes pour des projets d’EAC, Archives départementales de Loir-et-Cher, Blois

Informations pratiques

Atelier enseignants : Photographies d’archives et création artistique, des pistes pour des projets d’EAC 8 et 9 octobre Archives départementales de Loir-et-Cher Loir-et-Cher

Atelier réservé aux enseignants, sur réservation auprès de l’équipe pédagogique des Rendez-vous de l’Histoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-08T09:00:00+02:00 – 2026-10-08T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-09T09:00:00+02:00 – 2026-10-09T17:00:00+02:00

Cet atelier est proposé dans le cadre de la 29e édition des Rendez-vous de l’Histoire. Il vise à échanger avec les enseignants sur la valorisation des archives par la création artistique, l’EAC dans les archives et l’approche sensible des patrimoines, à partir du support spécifique que sont les photographies.

Cet atelier s’appuie sur différentes expériences des Archives départementales.

En 2026, les Archives départementales de Loir-et-Cher ont travaillé avec les élèves adultes de l’atelier “Photographie numérique” de l’école d’art de Blois/Agglopolys autour de photographies d’archives. Les élèves ont été accompagnés par une archiviste, une artiste photographe et leur enseignante dans la réalisation de reconductions photographiques. Ils ont ainsi été familiarisés avec l’histoire de la photographie et de ses pratiques, de la prise de vue argentique à la retouche. Ces avant/après ont fait l’objet d’une exposition, intitulée “En vis-à-vis : vues de rues, vues d’archives” et présentée en plein air à Blois du 1er juin au 31 juillet 2026.

Archives départementales de Loir-et-Cher 2 rue Louis Bodin 41000 Blois Blois 41000 Est Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 58 41 24 http://archives41.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://rdv-histoire.com/ »}] [{« link »: « https://rdv-histoire.com/ »}]

Cet atelier est proposé dans le cadre de la 29e édition des [Rendez-vous de l’Histoire] (https://rdv-histoire.com/). Il vise à échanger avec les enseignants sur la valorisation des archives par les…

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