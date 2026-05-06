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Atelier Fabriques et Cie, Jardin du palais épiscopal du musée de Valence, Valence

Atelier Fabriques et Cie, Jardin du palais épiscopal du musée de Valence, Valence

Atelier Fabriques et Cie, Jardin du palais épiscopal du musée de Valence, Valence samedi 6 juin 2026.

Lieu : Jardin du palais épiscopal du musée de Valence

Adresse : 4, place des Ormeaux, 26000 Valence, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Atelier Fabriques et Cie 6 et 7 juin Jardin du palais épiscopal du musée de Valence Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Utilisées dans les jardins à l’anglaise dès le 18e siècle, les fabriques sont des constructions à vocation décorative. À l’aide de tampons, imaginez et composez votre propre jardin.
Dès 6 ans

Jardin du palais épiscopal du musée de Valence 4, place des Ormeaux, 26000 Valence, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 79 20 80 Jardin créé au XVIIe siècle au sud du palais épiscopal, de style français, avec des massifs géométriques et symétriques. On y trouve aujourd’hui différentes variétés d’arbres : marronnier à fleurs rouges, hêtre commun, charme commun, charmille, sophora du Japon, cryptomeria du Japon, tilleul à petites feuilles, tilleul d’hiver, if commun, érable plane, érable de Norvège.
Utilisées dans les jardins à l’anglaise dès le 18e siècle, les fabriques sont des constructions à vocation décorative. À l’aide de tampons, imaginez et composez votre propre jardin.

© Fabriques et Cie

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