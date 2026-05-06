Atelier Fabriques et Cie, Jardin du palais épiscopal du musée de Valence, Valence

Atelier Fabriques et Cie 6 et 7 juin Jardin du palais épiscopal du musée de Valence Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Utilisées dans les jardins à l’anglaise dès le 18e siècle, les fabriques sont des constructions à vocation décorative. À l’aide de tampons, imaginez et composez votre propre jardin.

Dès 6 ans

Jardin du palais épiscopal du musée de Valence 4, place des Ormeaux, 26000 Valence, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 79 20 80 Jardin créé au XVIIe siècle au sud du palais épiscopal, de style français, avec des massifs géométriques et symétriques. On y trouve aujourd’hui différentes variétés d’arbres : marronnier à fleurs rouges, hêtre commun, charme commun, charmille, sophora du Japon, cryptomeria du Japon, tilleul à petites feuilles, tilleul d’hiver, if commun, érable plane, érable de Norvège.

Utilisées dans les jardins à l’anglaise dès le 18e siècle, les fabriques sont des constructions à vocation décorative. À l’aide de tampons, imaginez et composez votre propre jardin.

© Fabriques et Cie