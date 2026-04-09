Atelier Fabriques et Cie Rendez-vous aux jardins Musée de Valence Valence

Valence

Atelier Fabriques et Cie Rendez-vous aux jardins

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Utilisées dans les jardins à l’anglaise dès le 18e siècle, les fabriques sont des constructions à vocation décorative. À l’aide de tampons, imaginez et composez votre propre jardin.

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Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr

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English :

Used in English gardens since the 18th century, fabriques are decorative constructions. Use stamps to design and create your own garden.

L’événement Atelier Fabriques et Cie Rendez-vous aux jardins Valence a été mis à jour le 2026-04-09 par Valence Romans Tourisme