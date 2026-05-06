Atelier Inrap – Dessinez comme un archéologue !, Musée de Valence, art et archéologie, Valence

Atelier Inrap – Dessinez comme un archéologue ! Dimanche 14 juin, 10h00, 14h00 Musée de Valence, art et archéologie Drôme

Atelier en continu toute la journée, sans réservation, à partir de 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00

Lorsqu’un archéologue découvre une sépulture sur un chantier de fouille, il doit en faire le relevé pour étudier la structure de la tombe. À l’aide d’un carroyage, dessinez précisément la tombe, la position du squelette et des différents objets qui composent sa sépulture. Vous pourrez ainsi dater le défunt et mieux comprendre les rites funéraires qu’il pratiquait. Les sépultures à dessiner ont été fouillées en 2007 lors de la fouille des boulevards à Valence par l’Inrap.

Musée de Valence, art et archéologie 4 Place des Ormeaux, 26000 Valence, France Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0475792080 https://www.museedevalence.fr

Lorsqu’un archéologue découvre une sépulture sur un chantier de fouille, il doit en faire le relevé pour étudier la structure de la tombe. À l’aide d’un carroyage, dessinez précisément la tombe, la à…

© Jean-Louis Bellurget, Inrap