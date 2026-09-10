Informations pratiques

Cahors

Atelier La conservation en action

218 Rue des Cadourques Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Après une présentation des missions de conservation assurées par les Archives départementales et des enjeux qui leur sont associés, le public sera invité à passer à la pratique.

Guidés par les conseils d’un professionnel, les participants découvriront concrètement cet aspect essentiel du métier d’archiviste à travers différentes manipulations.

Après une présentation des missions de conservation assurées par les Archives départementales et des enjeux qui leur sont associés, le public sera invité à passer à la pratique.

Guidés par les conseils d’un professionnel, les participants découvriront concrètement cet aspect essentiel du métier d’archiviste à travers différentes manipulations.

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218 Rue des Cadourques Cahors 46000 Lot Occitanie

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English :

Following a presentation on the preservation tasks carried out by the Departmental Archives and the challenges associated with them, the audience will be invited to get hands-on experience.

Guided by a professional, participants will gain hands-on experience with this essential aspect of the archivist’s profession through various practical exercises.

L’événement Atelier La conservation en action Cahors a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Cahors Vallée du Lot