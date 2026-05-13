Atelier mao Création musicale et initiation au mix niveau 2 Club du Silex Auxerre
Atelier mao Création musicale et initiation au mix niveau 2 Club du Silex Auxerre samedi 6 juin 2026.
Auxerre
Atelier mao Création musicale et initiation au mix niveau 2
Club du Silex 7 rue de l’île aux plaisirs Auxerre Yonne
Tarif : 10 – 10 – 10.99 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 17:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Découvrez la MAO Musique Assistée par Ordinateur, à travers un atelier pratique et convivial dédié à la création musicale numérique. Composition, rythmiques, instruments virtuels, mixage et effets audio seront abordés à l’aide de logiciels gratuits comme Reaper ou Luna. L’atelier, de niveau 2, s’adresse en priorité à celles et ceux qui ont suivis l’atelier Niveau 1 mais reste ouvert à tous les curieux souhaitant approfondir leur pratique. .
Club du Silex 7 rue de l’île aux plaisirs Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Atelier mao Création musicale et initiation au mix niveau 2
L’événement Atelier mao Création musicale et initiation au mix niveau 2 Auxerre a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Auxerrois
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