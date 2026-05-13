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Atelier mao Création musicale et initiation au mix niveau 2 Club du Silex Auxerre

Atelier mao Création musicale et initiation au mix niveau 2 Club du Silex Auxerre samedi 6 juin 2026.

Lieu : Club du Silex

Adresse : 7 rue de l'île aux plaisirs

Ville : 89000 Auxerre

Département : Yonne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 10 10 10.99 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Auxerre

Atelier mao Création musicale et initiation au mix niveau 2

Club du Silex 7 rue de l’île aux plaisirs Auxerre Yonne

Tarif : 10 – 10 – 10.99 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Découvrez la MAO Musique Assistée par Ordinateur, à travers un atelier pratique et convivial dédié à la création musicale numérique. Composition, rythmiques, instruments virtuels, mixage et effets audio seront abordés à l’aide de logiciels gratuits comme Reaper ou Luna. L’atelier, de niveau 2, s’adresse en priorité à celles et ceux qui ont suivis l’atelier Niveau 1 mais reste ouvert à tous les curieux souhaitant approfondir leur pratique.   .

Club du Silex 7 rue de l’île aux plaisirs Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Atelier mao Création musicale et initiation au mix niveau 2

L’événement Atelier mao Création musicale et initiation au mix niveau 2 Auxerre a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Auxerrois

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