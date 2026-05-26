Atelier Philo autour de La Servitude Volontaire de La Boétie Librairie Notre Temps Valence

Valence

Atelier Philo autour de La Servitude Volontaire de La Boétie

Librairie Notre Temps 30 Grande rue Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Atelier Philo avec Lise Daguzon et Nina Blanchot à l’occasion de la sortie du livre “Discours de la servitude volontaire un décryptage dessiné”. Atelier à prix libre

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Librairie Notre Temps 30 Grande rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 78 79 librairie.notre.temps@orange.fr

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English :

Philo workshop with Lise Daguzon and Nina Blanchot to mark the release of the book Discours de la servitude volontaire un décryptage dessiné? Free workshop

L’événement Atelier Philo autour de La Servitude Volontaire de La Boétie Valence a été mis à jour le 2026-05-23 par Valence Romans Tourisme