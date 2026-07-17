Atelier sténopé, Archives départementales de la Drôme, Valence

Informations pratiques

Atelier sténopé 19 et 20 septembre Archives départementales de la Drôme Drôme

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Si vous connaissez le principe de la chambre noire, vous connaissez le sténopé ! Redécouvrez cette ancienne technique de photographie, de la fabrication au développement, et repartez avec votre tirage original.

Ce projet est labellisé Bicentenaire de la Photographie par le ministère de la Culture et s’inscrit dans la programmation officielle du Bicentenaire du 1er septembre 2026 au 30 septembre 2027.

Sur réservation à partir du 31/08/2026. À partir de 12 ans. Durée : 2 h

Archives départementales de la Drôme 14 Rue de la Manutention, 26000 Valence, France Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33475824480 https://archives.ladrome.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 75 82 44 80 »}] Les Archives départementales de la Drôme conservent et transmettent la mémoire administrative et historique du territoire drômois et de ses habitants, du Moyen Âge à nos jours : le document le plus ancien date de 1095, le plus récent n’a que quelques années : soit presque 1000 ans d’histoire locale ! Les archives conservées représentent actuellement 33 km linéaires répartis sur deux sites. Possibilité de se garer à l’entrée du bâtiment dans un parking réservé aux lecteurs. Depuis la gare de Valence-Ville, compter environ 15 minutes de marche jusqu’aux Archives ou 10 minutes par le bus (ligne C5 – arrêt Préfecture).

Si vous connaissez le principe de la chambre noire, vous connaissez le sténopé ! Redécouvrez cette ancienne technique de photographie, de la fabrication au développement, et repartez avec votre Ce …

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