Ateliers découverte aquarelle Aux Couleurs de l’eau Valence

Informations pratiques

Valence

Ateliers découverte aquarelle

Aux Couleurs de l’eau 65 rue Denis Papin Valence Drôme

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-12-12 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-23 2026-10-14 2026-11-04 2026-11-14 2026-11-18 2026-12-12 2026-12-16

Des ateliers aquarelle de découverte pour s’amuser avec l’eau et les pigments.

Trois heures pour soi en toute bienveillance. Des thématiques qui s’adaptent aux saisons !

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Aux Couleurs de l’eau 65 rue Denis Papin Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 43 14 11 bianca@auxcouleursdeleau.fr

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English :

Introductory watercolor workshops where you can have fun with water and pigments.

Three hours of me time in a supportive environment. Themes that change with the seasons!

L’événement Ateliers découverte aquarelle Valence a été mis à jour le 2026-08-22 par Valence Romans Tourisme