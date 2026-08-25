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AGENDA · Valence

Ateliers découverte aquarelle Aux Couleurs de l’eau Valence

samedi 19 septembre 2026 · Aux Couleurs de l'eau · Valence

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Aux Couleurs de l'eau
Adresse
65 rue Denis Papin
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif
60 60 60

Valence

Ateliers découverte aquarelle

Aux Couleurs de l’eau 65 rue Denis Papin Valence Drôme

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-12-12 12:30:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-23 2026-10-14 2026-11-04 2026-11-14 2026-11-18 2026-12-12 2026-12-16

Des ateliers aquarelle de découverte pour s’amuser avec l’eau et les pigments.
Trois heures pour soi en toute bienveillance. Des thématiques qui s’adaptent aux saisons !
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Aux Couleurs de l’eau 65 rue Denis Papin Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 43 14 11  bianca@auxcouleursdeleau.fr

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English :

Introductory watercolor workshops where you can have fun with water and pigments.
Three hours of me time in a supportive environment. Themes that change with the seasons!

L’événement Ateliers découverte aquarelle Valence a été mis à jour le 2026-08-22 par Valence Romans Tourisme

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