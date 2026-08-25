Ateliers découverte aquarelle Aux Couleurs de l’eau Valence
samedi 19 septembre 2026 · Aux Couleurs de l'eau · Valence
Informations pratiques
Valence
Ateliers découverte aquarelle
Aux Couleurs de l’eau 65 rue Denis Papin Valence Drôme
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-12-12 12:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-23 2026-10-14 2026-11-04 2026-11-14 2026-11-18 2026-12-12 2026-12-16
Des ateliers aquarelle de découverte pour s’amuser avec l’eau et les pigments.
Trois heures pour soi en toute bienveillance. Des thématiques qui s’adaptent aux saisons !
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Aux Couleurs de l’eau 65 rue Denis Papin Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 43 14 11 bianca@auxcouleursdeleau.fr
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English :
Introductory watercolor workshops where you can have fun with water and pigments.
Three hours of me time in a supportive environment. Themes that change with the seasons!
L’événement Ateliers découverte aquarelle Valence a été mis à jour le 2026-08-22 par Valence Romans Tourisme
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