Ateliers des Arts L’Orient en blanc et noir, Piano, Piano ! Ateliers des Arts Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay

Ateliers des Arts L’Orient en blanc et noir, Piano, Piano !

Ateliers des Arts 32 Rue 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-08 19:00:00

fin : 2026-06-08

Date(s) :

2026-06-08

L’orient conté en esquisse pianissimo. Nos pianistes vous convient au gré des touches blanches et noires à revisiter un orient tant réel que fantasmé.

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Ateliers des Arts 32 Rue 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 37 35

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English :

A pianissimo sketch of the Orient. Our pianists invite you to revisit a real and fantasized Orient, as you play the black and white keys.

L’événement Ateliers des Arts L’Orient en blanc et noir, Piano, Piano ! Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay