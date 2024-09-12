Ateliers numériques Cahors
Ateliers numériques Cahors jeudi 12 septembre 2024.
Cahors
Ateliers numériques
185 avenue Jean-Jaurès Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2024-09-12 11:00:00
fin : 2025-10-30 12:00:00
Date(s) :
2024-09-12 2024-09-19 2024-09-26 2024-10-03 2024-10-10 2024-10-17 2024-10-24 2024-10-31 2024-11-07 2024-11-14 2024-11-21 2024-11-28 2024-12-05 2024-12-12 2024-12-19 2024-12-26 2025-01-02 2025-01-09 2025-01-16 2025-01-23
Vous souhaitez vous initier à l'outil informatique ? Vous avez envie de surfer en toute sécurité sur Internet ? Les ateliers collectifs ou individuels avec les médiateurs numériques sont faits pour vous.
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185 avenue Jean-Jaurès Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 24 13 44
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English :
Do you want to learn how to use a computer? Do you want to surf the Internet safely? Group or individual workshops with digital mediators are for you.
L’événement Ateliers numériques Cahors a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot
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