Au plaisir du photographe. Carte blanche au musée Nicéphore Niépce, Lux Scène Nationale de Valence, Valence

Au plaisir du photographe. Carte blanche au musée Nicéphore Niépce 18 septembre – 22 novembre Lux Scène Nationale de Valence Drôme

gratuité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00

Fin : 2026-11-22T16:00:00+01:00 – 2026-11-22T19:00:00+01:00

Au plaisir du photographe

Carte blanche au musée Nicéphore Niépce

Commissariat : Sylvain Besson

Du 19 septembre au 22 novembre

Vernissage le 18 septembre à 18h30

Pour qu’une photographie soit produite, la présence d’un opérateur et d’un appareil photographique est le préalable. Dès 1839 et les discours d’Arago actant l’invention officielle de la photographie, le photographe photographié est un sujet en soi. L’autoportrait de l’auteur ou sa représentation en action commence avec Hippolyte Bayard (Autoportrait en noyé, 1839) et se perpétue aujourd’hui avec le numérique, pour se diffuser sur les réseaux. Capté sur le vif ou mis en scène, le portrait du photographe l’installe comme auteur, légitime sa position, que l’opérateur représenté soit amateur ou professionnel.

A travers les collections du musée Nicéphore Niépce, l’exposition traverse les courants et les pratiques, les techniques et les esthétiques, pour raconter une histoire de la photographie originale, où l’appareil photographique constitue le fil rouge. Sylvain Besson

+concert lecture L’instant visible de Jean Philippe Toussaint lu par l’auteur accompagné par le pianiste Niels Prayer

En collaboration avec la librairie l’Oiseau siffleur et les éditions de minuit

le 13 oct à 20h (tarifs perfomances)

Lux Scène Nationale de Valence 36 boulevard du Général de Gaulle 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes http://www.lux-valence.com LUX scène nationale développe un projet artistique et culturel dédié aux dialogues des arts scéniques, avec les arts visuels déployant une spécificité sur la création immersive à travers une programmation pluridisciplinaire de spectacles, de cinéma et d’expositions.

Au plaisir du photographe

©musée Niépce