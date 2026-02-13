Aurore la rebelle Bourges

Aurore la rebelle

Spectacle autour de quatre thèmes représentés par des tableaux aux ambiances différentes Arrivée du piano à Nohant , Le chêne , Les prénoms Aurore-Goerge et les vêtements , Les marionnettes de Maurice Sand . .

A dance-music-text stroll on 4 themes: the arrival of the piano in Nohant, the oak tree, Aurore-George and Maurice Sand’s clothes and puppets.

