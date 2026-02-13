Aurore la rebelle Bourges
1 Avenue Eugène Brisson Bourges Cher
Début : 2026-06-03 19:00:00
Déambulation danse-musique-texte sur 4 thèmes l’arrivée du piano à Nohant, le chêne, Aurore-George et les vêtements et les marionnettes de Maurice Sand.
Spectacle autour de quatre thèmes représentés par des tableaux aux ambiances différentes Arrivée du piano à Nohant , Le chêne , Les prénoms Aurore-Goerge et les vêtements , Les marionnettes de Maurice Sand . .
1 Avenue Eugène Brisson Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 13 60 conservatoire@ville-bourges.fr
English :
A dance-music-text stroll on 4 themes: the arrival of the piano in Nohant, the oak tree, Aurore-George and Maurice Sand’s clothes and puppets.
