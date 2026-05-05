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Auxerre Vézelay Auxerre Cyclo, Salle des Piedalloues, Auxerre

Auxerre Vézelay Auxerre Cyclo, Salle des Piedalloues, Auxerre dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Salle des Piedalloues

Adresse : 1 bd des Pyrénées, auxerre

Ville : 89000 Auxerre

Département : Yonne

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Auxerre Vézelay Auxerre Cyclo Dimanche 10 mai, 07h00 Salle des Piedalloues Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-10T07:00:00+02:00 – 2026-05-10T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-10T07:00:00+02:00 – 2026-05-10T16:00:00+02:00

Salle des Piedalloues 1 bd des Pyrénées, auxerre Auxerre 89000 Auxerre Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Évoluer sur un parcours de 60 km et plus, sans objectif de temps, avec ravitaillement.

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