Auxerre Vézelay Auxerre Cyclo, Salle des Piedalloues, Auxerre

Auxerre Vézelay Auxerre Cyclo Dimanche 10 mai, 07h00 Salle des Piedalloues Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T07:00:00+02:00 – 2026-05-10T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T07:00:00+02:00 – 2026-05-10T16:00:00+02:00

Salle des Piedalloues 1 bd des Pyrénées, auxerre Auxerre 89000 Auxerre Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Évoluer sur un parcours de 60 km et plus, sans objectif de temps, avec ravitaillement.