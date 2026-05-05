Auxerre Vézelay Auxerre Cyclo, Salle des Piedalloues, Auxerre
Auxerre Vézelay Auxerre Cyclo, Salle des Piedalloues, Auxerre dimanche 10 mai 2026.
Auxerre Vézelay Auxerre Cyclo Dimanche 10 mai, 07h00 Salle des Piedalloues Yonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-10T07:00:00+02:00 – 2026-05-10T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-10T07:00:00+02:00 – 2026-05-10T16:00:00+02:00
Salle des Piedalloues 1 bd des Pyrénées, auxerre Auxerre 89000 Auxerre Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Évoluer sur un parcours de 60 km et plus, sans objectif de temps, avec ravitaillement.
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