Avant-première & ciné-goûter Nouveaux copains à Puffin Rock Cinéma Le Navire Valence
Avant-première & ciné-goûter Nouveaux copains à Puffin Rock Cinéma Le Navire Valence samedi 30 mai 2026.
Valence
Avant-première & ciné-goûter Nouveaux copains à Puffin Rock
Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence Drôme
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:30:00
fin : 2026-05-30 14:30:00
Date(s) :
2026-05-30
En avant-première. Séance suivie d’un goûter offert en partenariat avec Biocoop Valence.
Tarif unique 6 €.
Prévente à l’accueil ou sur le site internet du Navire.
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Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr
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English :
Preview. Screening followed by a snack offered in partnership with Biocoop Valence.
Single ticket price 6?
Pre-sale at reception or on the Le Navire website.
L’événement Avant-première & ciné-goûter Nouveaux copains à Puffin Rock Valence a été mis à jour le 2026-04-21 par Valence Romans Tourisme
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