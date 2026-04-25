Avant-première & ciné-goûter Nouveaux copains à Puffin Rock Cinéma Le Navire Valence

Valence

Avant-première & ciné-goûter Nouveaux copains à Puffin Rock

Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence Drôme

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:30:00

fin : 2026-05-30 14:30:00

Date(s) :

2026-05-30

En avant-première. Séance suivie d’un goûter offert en partenariat avec Biocoop Valence.

Tarif unique 6 €.

Prévente à l’accueil ou sur le site internet du Navire.

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Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr

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English :

Preview. Screening followed by a snack offered in partnership with Biocoop Valence.

Single ticket price 6?

Pre-sale at reception or on the Le Navire website.

L’événement Avant-première & ciné-goûter Nouveaux copains à Puffin Rock Valence a été mis à jour le 2026-04-21 par Valence Romans Tourisme