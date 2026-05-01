Bal country Charleville-Mézières
Bal country Charleville-Mézières dimanche 31 mai 2026.
Charleville-Mézières
Bal country
Salle Arc en Ciel Charleville-Mézières Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Moins de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Bal country animé par Toly et DJ Chicken.Buvette et petite restauration sur place.
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Salle Arc en Ciel Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 6 76 15 24 35 memphis-country-dancers@hotmail.fr
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English :
Country ball with Toly and DJ Chicken, refreshments and snacks on site.
L’événement Bal country Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-05-26 par Ardennes Tourisme
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