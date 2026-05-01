Charleville-Mézières

Bal country

Salle Arc en Ciel Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Bal country animé par Toly et DJ Chicken.Buvette et petite restauration sur place.

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Salle Arc en Ciel Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 6 76 15 24 35 memphis-country-dancers@hotmail.fr

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English :

Country ball with Toly and DJ Chicken, refreshments and snacks on site.

L’événement Bal country Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-05-26 par Ardennes Tourisme