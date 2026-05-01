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Bal country Charleville-Mézières

Bal country Charleville-Mézières

Bal country Charleville-Mézières dimanche 31 mai 2026.

Adresse : Salle Arc en Ciel

Ville : 08000 Charleville-Mézières

Département : Ardennes

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif : 0 0 0 Tarif enfant Moins de 12 ans

Charleville-Mézières

Bal country

Salle Arc en Ciel Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant
Moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

Bal country animé par Toly et DJ Chicken.Buvette et petite restauration sur place.
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Salle Arc en Ciel Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 6 76 15 24 35  memphis-country-dancers@hotmail.fr

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English :

Country ball with Toly and DJ Chicken, refreshments and snacks on site.

L’événement Bal country Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-05-26 par Ardennes Tourisme

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