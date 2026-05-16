Valence

Bal d’été du Cause Toujours

Place Saint-Jean Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 18:00:00

fin : 2026-06-06 00:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Rdv le 6 Juin sous la Halle Saint Jean pour fêter l’été (un peu en avance) !



Au programme

– Espace Asso Bar Grignotte

– Soirée à prix libre

– Dès 18h30 DJ set Trópiko Sur

– Vers 20h Concert de Roshâni

– Vers 21h30/22h DJ set Trópiko Sur

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Place Saint-Jean Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 73 11 85 75 lecausetoujours@gmail.com

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English :

Join us on June 6th at the Halle Saint Jean to celebrate summer (a little early)!



On the program

– Espace Asso Bar Grignotte

– Free evening

– From 6:30pm DJ set Trópiko Sur

– Around 8pm Concert by Roshâni

– Around 9:30pm/22pm DJ set Trópiko Sur

L’événement Bal d’été du Cause Toujours Valence a été mis à jour le 2026-05-16 par Valence Romans Tourisme