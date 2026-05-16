Bal d’été du Cause Toujours Valence
Bal d’été du Cause Toujours Valence samedi 6 juin 2026.
Valence
Bal d’été du Cause Toujours
Place Saint-Jean Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 18:00:00
fin : 2026-06-06 00:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Rdv le 6 Juin sous la Halle Saint Jean pour fêter l’été (un peu en avance) !
Au programme
– Espace Asso Bar Grignotte
– Soirée à prix libre
– Dès 18h30 DJ set Trópiko Sur
– Vers 20h Concert de Roshâni
– Vers 21h30/22h DJ set Trópiko Sur
.
Place Saint-Jean Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 73 11 85 75 lecausetoujours@gmail.com
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English :
Join us on June 6th at the Halle Saint Jean to celebrate summer (a little early)!
On the program
– Espace Asso Bar Grignotte
– Free evening
– From 6:30pm DJ set Trópiko Sur
– Around 8pm Concert by Roshâni
– Around 9:30pm/22pm DJ set Trópiko Sur
L’événement Bal d’été du Cause Toujours Valence a été mis à jour le 2026-05-16 par Valence Romans Tourisme
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