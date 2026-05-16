Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bal d’été du Cause Toujours Valence

Bal d’été du Cause Toujours Valence samedi 6 juin 2026.

Adresse : Place Saint-Jean

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Valence

Bal d’été du Cause Toujours

Place Saint-Jean Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 18:00:00
fin : 2026-06-06 00:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Rdv le 6 Juin sous la Halle Saint Jean pour fêter l’été (un peu en avance) !

Au programme
– Espace Asso Bar Grignotte
– Soirée à prix libre
– Dès 18h30 DJ set Trópiko Sur
– Vers 20h Concert de Roshâni
– Vers 21h30/22h DJ set Trópiko Sur
  .

Place Saint-Jean Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 73 11 85 75  lecausetoujours@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us on June 6th at the Halle Saint Jean to celebrate summer (a little early)!

On the program
– Espace Asso Bar Grignotte
– Free evening
– From 6:30pm DJ set Trópiko Sur
– Around 8pm Concert by Roshâni
– Around 9:30pm/22pm DJ set Trópiko Sur

L’événement Bal d’été du Cause Toujours Valence a été mis à jour le 2026-05-16 par Valence Romans Tourisme

À voir aussi à Valence (Drôme)