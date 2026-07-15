Bal interactif let’s dance ! Beauvais
samedi 26 septembre 2026 · Beauvais
Informations pratiques
Beauvais
Bal interactif let’s dance !
3 Place Georges Brassens Beauvais Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 19:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Elvis, Les Stones, en passant par La Femme, David Bowie, Les Rita Mitsouko… Rien de tel que du son rock pour se laisser entraîner dans la danse pour une expérience collective, euphorisante et libératrice.
Elvis, Les Stones, en passant par La Femme, David Bowie, Les Rita Mitsouko… Rien de tel que du son rock pour se laisser entraîner dans la danse pour une expérience collective, euphorisante et libératrice. .
3 Place Georges Brassens Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France
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English :
Elvis, the Stones, La Femme, David Bowie, Les Rita Mitsouko… There’s nothing quite like rock music to get you moving and swept up in the dance—a collective, exhilarating, and liberating experience.
L’événement Bal interactif let’s dance ! Beauvais a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis
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