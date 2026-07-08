Informations pratiques

Valence

Bal tout public

36 Bd. du Général de Gaulle 26000 Valence Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-08 20:30:00

fin : 2026-12-08 22:00:00

Date(s) :

2026-12-08

Le BAL PERNETTE est une extension d’un bal traditionnel, invitant les spectateurs à danser. Une idée originale, festive, vivante pour introduire la danse.

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36 Bd. du Général de Gaulle 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com

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English :

The BAL PERNETTE is an extension of a traditional dance, inviting the audience %E0 to dance. It’s an original, festive, and lively way to introduce people to dance.

L’événement Bal tout public Valence a été mis à jour le 2026-07-04 par Valence Romans Tourisme