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AGENDA · Valence

Bal tout public Valence

mardi 8 décembre 2026 · Valence

Informations pratiques

Début
mardi 8 décembre 2026
Fin
mardi 8 décembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
36 Bd. du Général de Gaulle 26000 Valence
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif

Valence

Bal tout public

36 Bd. du Général de Gaulle 26000 Valence Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-08 20:30:00
fin : 2026-12-08 22:00:00

Date(s) :
2026-12-08

Le BAL PERNETTE est une extension d’un bal traditionnel, invitant les spectateurs à danser. Une idée originale, festive, vivante pour introduire la danse.
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36 Bd. du Général de Gaulle 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15  reservation@lux-valence.com

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English :

The BAL PERNETTE is an extension of a traditional dance, inviting the audience %E0 to dance. It’s an original, festive, and lively way to introduce people to dance.

L’événement Bal tout public Valence a été mis à jour le 2026-07-04 par Valence Romans Tourisme

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