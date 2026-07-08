Bal tout public Valence
mardi 8 décembre 2026 · Valence
Informations pratiques
Valence
Bal tout public
36 Bd. du Général de Gaulle 26000 Valence Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-08 20:30:00
fin : 2026-12-08 22:00:00
Date(s) :
2026-12-08
Le BAL PERNETTE est une extension d’un bal traditionnel, invitant les spectateurs à danser. Une idée originale, festive, vivante pour introduire la danse.
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36 Bd. du Général de Gaulle 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com
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English :
The BAL PERNETTE is an extension of a traditional dance, inviting the audience %E0 to dance. It’s an original, festive, and lively way to introduce people to dance.
L’événement Bal tout public Valence a été mis à jour le 2026-07-04 par Valence Romans Tourisme
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