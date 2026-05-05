Visite guidée Entre minéral et végétal au parc Jean Perdrix Château d’eau du parc Valence
Visite guidée Entre minéral et végétal au parc Jean Perdrix Château d’eau du parc Valence dimanche 2 août 2026.
Valence
Visite guidée Entre minéral et végétal au parc Jean Perdrix
Château d’eau du parc 116 Rte de Montelier Valence Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:00:00
fin : 2026-08-02 10:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Entre sculptures monumentales et nature apaisée, un parc où l’art dialogue avec le paysage.
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Château d’eau du parc 116 Rte de Montelier Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
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English :
Between monumental sculptures and peaceful nature, a park where art dialogues with the landscape.
L’événement Visite guidée Entre minéral et végétal au parc Jean Perdrix Valence a été mis à jour le 2026-05-05 par Valence Romans Tourisme
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