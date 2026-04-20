Visite commentée La sculpture dans tous ses états Musée de Valence Valence

Valence

Visite commentée La sculpture dans tous ses états

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

en plus du billet d’entrée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 15:00:00

fin : 2026-08-02 15:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Les sculptures du musée offrent de multiples facettes et autant de techniques que nous offrent de multiples facettes et autant de techniques que nous vous invitons à découvrir.

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Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr

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English :

We invite you to discover the many facets and techniques of the museum’s sculptures.

L’événement Visite commentée La sculpture dans tous ses états Valence a été mis à jour le 2026-04-16 par Valence Romans Tourisme