Visite commentée La sculpture dans tous ses états Musée de Valence Valence
Visite commentée La sculpture dans tous ses états Musée de Valence Valence dimanche 2 août 2026.
Valence
Visite commentée La sculpture dans tous ses états
Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
en plus du billet d’entrée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 15:00:00
fin : 2026-08-02 15:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Les sculptures du musée offrent de multiples facettes et autant de techniques que nous offrent de multiples facettes et autant de techniques que nous vous invitons à découvrir.
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Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr
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English :
We invite you to discover the many facets and techniques of the museum’s sculptures.
L’événement Visite commentée La sculpture dans tous ses états Valence a été mis à jour le 2026-04-16 par Valence Romans Tourisme
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