Balade à vélo & Visite du Patrimoine Val de Berry, Val de Berry, Bourges

Balade à vélo & Visite du Patrimoine Val de Berry Dimanche 31 mai, 09h30 Val de Berry Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T09:30:00+02:00 – 2026-05-31T11:30:00+02:00

Fin : 2026-05-31T09:30:00+02:00 – 2026-05-31T11:30:00+02:00

Dans le cadre de l’opération nationale Mai à vélo, Val de Berry propose à ses collaborateurs une sortie à vélo alliant découverte et convivialité. Cette balade, réservée aux employés de Val de Berry et à leur entourage, sera l’occasion de partir à la rencontre du patrimoine local de Val de Berry. Pour cette année 2026 nous visiterons le quartier aéroport en pleine démolition et le quartier du Val d’Auron, au fil d’un parcours accessible à tous. La visite sera suivie d’un moment de convivialité, propice aux échanges et au partage, pour clôturer cette parenthèse sportive et culturelle dans la bonne humeur.

Val de Berry 14 rue Jean Jacques Rousseau Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

Dans le cadre de Mai à vélo, Val de Berry organise une sortie à vélo réservée aux employés et à leur entourage, comprenant une visite du patrimoine local suivie d’un moment de convivialité.