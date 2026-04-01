Balade Contée au Muséum d’Histoire Naturelle Bourges
Balade Contée au Muséum d’Histoire Naturelle Bourges mardi 21 avril 2026.
Bourges
Balade Contée au Muséum d’Histoire Naturelle
Allée René Ménard Bourges Cher
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
5.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 11:00:00
fin : 2026-04-21 11:45:00
Date(s) :
2026-04-21
Partagez un moment ludique avec vos enfants lors de balades contées au Muséum de Bourges, spécialement conçues pour les 3 à 6 ans.
Le Muséum d’Histoire naturelle de Bourges invite les plus jeunes à découvrir ses collections à travers des balades contées, proposées les mardis 14 et 21 avril 2026 de 11h à 11h45. Destinées aux enfants de 3 à 6 ans, ces animations offrent une approche sensible et imagée du musée, mêlant histoires et découverte. Un moment privilégié pour éveiller la curiosité des petits dans un cadre ludique et adapté.
Animation sur réservation, avec une ouverture anticipée du muséum pour l’occasion. 5.5 .
Allée René Ménard Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 65 37 34
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English :
Share a playful moment with your children during storytelling walks at the Bourges Museum, specially designed for 3 to 6 year-olds.
L’événement Balade Contée au Muséum d’Histoire Naturelle Bourges a été mis à jour le 2026-04-16 par OT BOURGES
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