Balade en canoë sur le Thérain Beauvais
samedi 25 juillet 2026 · Beauvais
Informations pratiques
Beauvais
Balade en canoë sur le Thérain
147 Rue de la Mie au Roy Beauvais Oise
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-07-25 16:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Explorez le Thérain en canoë et admirez les paysages qui défilent, tout en profitant d’une aventure douce et ressourçante.
Places limitées, sur inscription. Tarif 1 € pour la licence.
Explorez le Thérain en canoë et admirez les paysages qui défilent, tout en profitant d’une aventure douce et ressourçante.
Places limitées, sur inscription. Tarif 1 € pour la licence. .
147 Rue de la Mie au Roy Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France
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English :
Explore the Th%E9rain by canoe and admire the passing scenery while enjoying a peaceful and rejuvenating adventure.
Limited spaces; registration required. Fee: 1 ? for the license.
L’événement Balade en canoë sur le Thérain Beauvais a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis
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