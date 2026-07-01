Informations pratiques

Beauvais

Balade en canoë sur le Thérain

147 Rue de la Mie au Roy Beauvais Oise

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 14:00:00

fin : 2026-07-25 16:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Explorez le Thérain en canoë et admirez les paysages qui défilent, tout en profitant d’une aventure douce et ressourçante.

Places limitées, sur inscription. Tarif 1 € pour la licence.

Explorez le Thérain en canoë et admirez les paysages qui défilent, tout en profitant d’une aventure douce et ressourçante.

Places limitées, sur inscription. Tarif 1 € pour la licence. .

147 Rue de la Mie au Roy Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France

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English :

Explore the Th%E9rain by canoe and admire the passing scenery while enjoying a peaceful and rejuvenating adventure.

Limited spaces; registration required. Fee: 1 ? for the license.

L’événement Balade en canoë sur le Thérain Beauvais a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis