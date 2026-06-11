Scènes d’été Tiwayo + The Spitfires + DJ Monikéniko Rue de Gesvres Beauvais vendredi 17 juillet 2026.

Beauvais

Scènes d’été Tiwayo + The Spitfires + DJ Monikéniko

Rue de Gesvres Cour de la musique Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

19h La soirée s’anime en musique !

20h15 Tiwayo [blues-soul]

Le duo DJ Monikéniko ambiancera la soirée !

Bar et restauration vous seront proposées par l’ association LES Z’ESPOIR et le FESTIVAL L’ENCEINTE.

Surnommé The Young Old pour sa voix au timbre intemporel, Tiwayo trace sa propre route celle d’un Français au Texas, chanteur de Soul avec un cœur de bluesman. Dans un monde de reprises trop lisses, Tiwayo assume pleinement son statut d’outsider, anti-héros de la Soul, et prouve que le brut et l’authentique ont encore une place à prendre dans la musique actuelle.

21h30 The Spitfires [pop-rock]

Les Spitfires, figures du ?Nu-Mod? anglais, reviennent avec un nouvel élan autour de leur album MKII. Mené par leur chanteur et guitariste Billy Sullivan, figure engagée de la scène britannique, le groupe mêle énergie pop, regard social et guitares incisives — à danser autant qu’à penser.

+ DJ Monikéniko

MONIKÉNIKO, c’est la réconciliation du numérique et de l’analogique, l’amour des guitares sans bouder les synthés, la collision du post-punk et de l’art rock, l’émulsion de la douceur electronica, ou tout simplement l’amour du tube d’un groupe trop méconnu… Leur répertoire s’adaptera à votre envie de taper du pied ou de regarder le soleil allongé.e.

19h La soirée s’anime en musique !

20h15 Tiwayo [blues-soul]

Le duo DJ Monikéniko ambiancera la soirée !

Bar et restauration vous seront proposées par l’ association LES Z’ESPOIR et le FESTIVAL L’ENCEINTE.

Surnommé The Young Old pour sa voix au timbre intemporel, Tiwayo trace sa propre route celle d’un Français au Texas, chanteur de Soul avec un cœur de bluesman. Dans un monde de reprises trop lisses, Tiwayo assume pleinement son statut d’outsider, anti-héros de la Soul, et prouve que le brut et l’authentique ont encore une place à prendre dans la musique actuelle.

21h30 The Spitfires [pop-rock]

Les Spitfires, figures du ?Nu-Mod? anglais, reviennent avec un nouvel élan autour de leur album MKII. Mené par leur chanteur et guitariste Billy Sullivan, figure engagée de la scène britannique, le groupe mêle énergie pop, regard social et guitares incisives — à danser autant qu’à penser.

+ DJ Monikéniko

MONIKÉNIKO, c’est la réconciliation du numérique et de l’analogique, l’amour des guitares sans bouder les synthés, la collision du post-punk et de l’art rock, l’émulsion de la douceur electronica, ou tout simplement l’amour du tube d’un groupe trop méconnu… Leur répertoire s’adaptera à votre envie de taper du pied ou de regarder le soleil allongé.e. .

Rue de Gesvres Cour de la musique Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 30 80 asca@asca-asso.com

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English :

7:00 PM: The evening comes alive with music!

8:15 PM: Tiwayo [blues-soul]

The DJ Monikéniko duo will set the mood for the evening!

Bar and food services will be provided by the LES Z’ESPOIR association and the L’ENCEINTE FESTIVAL.

Nicknamed “The Young Old” for his timeless voice, Tiwayo is blazing his own trail: that of a Frenchman in Texas, a soul singer with the heart of a bluesman. In a world of overly polished covers, Tiwayo fully embraces his status as an outsider, a soul anti-hero, and proves that raw and authentic sounds still have a place in today’s music.

9:30 PM: The Spitfires [pop-rock]

The Spitfires, leading figures of the English “Nu-Mod” scene, return with renewed energy following their album MKII. Led by singer and guitarist Billy Sullivan, a socially conscious figure on the British scene, the band blends pop energy, social commentary, and incisive guitar work—music that makes you want to dance as much as it makes you think.

+ DJ Monikéniko

MONIKÉNIKO is the reconciliation of digital and analog, a love of guitars without shunning synths, the collision of post-punk and art rock, the fusion of smooth electronica, or simply a love for the hits of an underrated band? Their repertoire will adapt to whether you feel like tapping your feet or lying back and watching the sun.

L’événement Scènes d’été Tiwayo + The Spitfires + DJ Monikéniko Beauvais a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis