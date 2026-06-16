Les ateliers du MUDO vacances d’été Beauvais
Les ateliers du MUDO vacances d’été Beauvais vendredi 24 juillet 2026.
Beauvais
Les ateliers du MUDO vacances d’été
1 Rue du Musée Beauvais Oise
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 14:30:00
fin : 2026-07-24 16:30:00
Date(s) :
2026-07-24
En famille ou entre amis, explorez les collections du musée ou l’exposition temporaire accompagnés d’une médiatrice. À l’issue de la visite, un atelier vous est proposé.
POUR LES ENFANTS ET LES ADULTES
> Vendredi 24 juillet de 14h30 à 16h30
Atelier Haute couture
Inspirés par le portrait des quatre jeunes filles de la famille Bentivoglio, transformez une photo de mode contemporaine pour la mettre au goût de la Renaissance.
Tout public à partir de 7 ans
5€ pour les enfants, 10€ pour les adultes (5€ pour le 2e adulte accompagnateur) |
Sur réservation uniquement à mediation@mudo.oise.fr ou au 03.44.10.40.50
En famille ou entre amis, explorez les collections du musée ou l’exposition temporaire accompagnés d’une médiatrice. À l’issue de la visite, un atelier vous est proposé.
POUR LES ENFANTS ET LES ADULTES
> Vendredi 24 juillet de 14h30 à 16h30
Atelier Haute couture
Inspirés par le portrait des quatre jeunes filles de la famille Bentivoglio, transformez une photo de mode contemporaine pour la mettre au goût de la Renaissance.
Tout public à partir de 7 ans
5€ pour les enfants, 10€ pour les adultes (5€ pour le 2e adulte accompagnateur) |
Sur réservation uniquement à mediation@mudo.oise.fr ou au 03.44.10.40.50 .
1 Rue du Musée Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 40 50 mediation@mudo.oise.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
With family or friends, explore the museum’s collections or the special exhibition accompanied by a docent. %C0 After the tour, a workshop is offered.
FOR CHILDREN AND ADULTS
> Friday, July 24, from 2:30 p.m. to 4:30 p.m.
“Haute Couture” Workshop
Inspired by the portrait of the four young girls of the Bentivoglio family, transform a contemporary fashion photo to give it a Renaissance twist.
Open to all ages 7 and up
5? for children, 10? for adults (5? for a second accompanying adult) |
By reservation only at mediation@mudo.oise.fr or by phone at 03.44.10.40.50
L’événement Les ateliers du MUDO vacances d’été Beauvais a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis
À voir aussi à Beauvais (Oise)
- Foire Saint-Pierre Beauvais 19 juin 2026
- Grande braderie de la médiathèque départementale de l’Oise Beauvais 20 juin 2026
- Balade rétro en 4L dans le Beauvaisis Beauvais 20 juin 2026
- Fête de l’eau O’lidays Beauvais 20 juin 2026
- Fête de la Musique Beauvais 21 juin 2026