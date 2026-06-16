Les ateliers du MUDO vacances d’été Beauvais

Beauvais

Les ateliers du MUDO vacances d’été

1 Rue du Musée Beauvais Oise

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 14:30:00

fin : 2026-07-24 16:30:00

Date(s) :

2026-07-24

En famille ou entre amis, explorez les collections du musée ou l’exposition temporaire accompagnés d’une médiatrice. À l’issue de la visite, un atelier vous est proposé.

POUR LES ENFANTS ET LES ADULTES

> Vendredi 24 juillet de 14h30 à 16h30

Atelier Haute couture

Inspirés par le portrait des quatre jeunes filles de la famille Bentivoglio, transformez une photo de mode contemporaine pour la mettre au goût de la Renaissance.

Tout public à partir de 7 ans

5€ pour les enfants, 10€ pour les adultes (5€ pour le 2e adulte accompagnateur) |

Sur réservation uniquement à mediation@mudo.oise.fr ou au 03.44.10.40.50

En famille ou entre amis, explorez les collections du musée ou l’exposition temporaire accompagnés d’une médiatrice. À l’issue de la visite, un atelier vous est proposé.

POUR LES ENFANTS ET LES ADULTES

> Vendredi 24 juillet de 14h30 à 16h30

Atelier Haute couture

Inspirés par le portrait des quatre jeunes filles de la famille Bentivoglio, transformez une photo de mode contemporaine pour la mettre au goût de la Renaissance.

Tout public à partir de 7 ans

5€ pour les enfants, 10€ pour les adultes (5€ pour le 2e adulte accompagnateur) |

Sur réservation uniquement à mediation@mudo.oise.fr ou au 03.44.10.40.50 .

1 Rue du Musée Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 40 50 mediation@mudo.oise.fr

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English :

With family or friends, explore the museum’s collections or the special exhibition accompanied by a docent. %C0 After the tour, a workshop is offered.

FOR CHILDREN AND ADULTS

> Friday, July 24, from 2:30 p.m. to 4:30 p.m.

“Haute Couture” Workshop

Inspired by the portrait of the four young girls of the Bentivoglio family, transform a contemporary fashion photo to give it a Renaissance twist.

Open to all ages 7 and up

5? for children, 10? for adults (5? for a second accompanying adult) |

By reservation only at mediation@mudo.oise.fr or by phone at 03.44.10.40.50

L’événement Les ateliers du MUDO vacances d’été Beauvais a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis