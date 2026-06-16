Beauvais

Fête nationale 2026

Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-13

La Ville de Beauvais s’apprête à vibrer au rythme de la Fête nationale les 13 et 14 juillet 2026. Entre traditions, ambiance festive et grand spectacle, découvrez les temps forts qui vous attendent pour célébrer ensemble.

Au programme

– Bal populaire au Parc Marcel Dassault

– Grand feu d’artifice thématique

– Bal des pompiers

La Ville de Beauvais s’apprête à vibrer au rythme de la Fête nationale les 13 et 14 juillet 2026. Entre traditions, ambiance festive et grand spectacle, découvrez les temps forts qui vous attendent pour célébrer ensemble.

Au programme

– Bal populaire au Parc Marcel Dassault

– Grand feu d’artifice thématique

– Bal des pompiers .

Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France

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English :

The City of Beauvais is getting ready to celebrate France’s National Day on July 13 and 14, 2026. With a mix of traditions, a festive atmosphere, and spectacular entertainment, discover the highlights that await you as we celebrate together.

On the program:

– Community dance at Marcel Dassault Park

– Grand themed fireworks display

– Firefighters’ Ball

L’événement Fête nationale 2026 Beauvais a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis