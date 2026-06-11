Scènes d’été Tout le monde s’appelle Clara + Bandit Bandit+ DJ Zebra Rue de Gesvres Beauvais

Beauvais

Scènes d’été Tout le monde s’appelle Clara + Bandit Bandit+ DJ Zebra

Rue de Gesvres Cour de la musique Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Dès 19h, Bar et restauration vous seront proposées par l’association AU CŒUR DE L’HUMANITÉ et le ARTHUR’S DAY FESTIVAL dans une ambiance musicale.

20h15 Tout le monde s’appelle Clara [pop-rock]

Tout le monde s’appelle clara raconte une réappropriation des émotions et des désirs, portée par cinq musiciennes à l’énergie intense. Entre soul et rock alternatif, leurs textes intimes et poétiques dessinent un univers sensible et fédérateur. Porté par une énergie collective puissante, le groupe défend une vision inclusive et incarnée de la scène féminine.

21h30 Bandit Bandit [pop-rock]

Bandit Bandit rallume la mèche. Deux ans après son premier album, le duo le plus sulfureux du rock hexagonal revient avec “Cavalcades Ce que la nuit ne dit pas”. Un disque plus frontal, plus catchy et d’une grande maitrise. L’écriture du groupe n’a jamais été aussi directe et poétique. Aussi intime et politique.

Clôture de la soirée DJ Zebra

Zebra est DJ, musicien, auteur-compositeur-interprète, producteur pour son label Zebramix, et animateur-réalisateur en radio. C’est sous le nom de DJ Zebra qu’il a été essentiellement reconnu comme un des piliers du mouvement bootleg…

Dès 19h, Bar et restauration vous seront proposées par l’association AU CŒUR DE L’HUMANITÉ et le ARTHUR’S DAY FESTIVAL dans une ambiance musicale.

20h15 Tout le monde s’appelle Clara [pop-rock]

Tout le monde s’appelle clara raconte une réappropriation des émotions et des désirs, portée par cinq musiciennes à l’énergie intense. Entre soul et rock alternatif, leurs textes intimes et poétiques dessinent un univers sensible et fédérateur. Porté par une énergie collective puissante, le groupe défend une vision inclusive et incarnée de la scène féminine.

21h30 Bandit Bandit [pop-rock]

Bandit Bandit rallume la mèche. Deux ans après son premier album, le duo le plus sulfureux du rock hexagonal revient avec “Cavalcades Ce que la nuit ne dit pas”. Un disque plus frontal, plus catchy et d’une grande maitrise. L’écriture du groupe n’a jamais été aussi directe et poétique. Aussi intime et politique.

Clôture de la soirée DJ Zebra

Zebra est DJ, musicien, auteur-compositeur-interprète, producteur pour son label Zebramix, et animateur-réalisateur en radio. C’est sous le nom de DJ Zebra qu’il a été essentiellement reconnu comme un des piliers du mouvement bootleg… .

Rue de Gesvres Cour de la musique Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 30 80 asca@asca-asso.com

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English :

Starting at 7:00 PM, the AU C?UR DE L?HUMANIT%C9 association and the ARTHUR?S DAY FESTIVAL will be serving drinks and food in a lively musical atmosphere.

8:15 PM: Tout le monde s’appelle Clara [pop-rock]

Tout le monde s’appelle Clara tells a story of reclaiming emotions and desires, driven by five musicians with intense energy. Blending soul and alternative rock, their intimate and poetic lyrics paint a sensitive and unifying world. Driven by a powerful collective energy, the band champions an inclusive and embodied vision of the female music scene.

9:30 PM: Bandit Bandit [pop-rock]

Bandit Bandit reignites the spark. Two years after their debut album, France’s most scandalous rock duo returns with *Cavalcades: What the Night Doesn’t Say*. A more direct, catchier, and masterfully crafted album. The band’s songwriting has never been so direct and poetic. So intimate and political.

Closing the evening: DJ Zebra

Zebra is a DJ, musician, singer-songwriter, producer for his label Zebramix, and radio host and producer. It is under the name DJ Zebra that he has come to be widely recognized as one of the pillars of the bootleg movement?

L’événement Scènes d’été Tout le monde s’appelle Clara + Bandit Bandit+ DJ Zebra Beauvais a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis