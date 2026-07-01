Sports de raquette balle au tambourin et tennis de table Beauvais
dimanche 19 juillet 2026 · Beauvais
Informations pratiques
Beauvais
Sports de raquette balle au tambourin et tennis de table
147 Rue de la Mie au Roy Beauvais Oise
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 14:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Découvrez les sports de raquettes tambourin et tennis de table. Apprenez les techniques et stratégies de jeu.
Organisé par la Ville de Beauvais.
Découvrez les sports de raquettes tambourin et tennis de table. Apprenez les techniques et stratégies de jeu.
Organisé par la Ville de Beauvais. .
147 Rue de la Mie au Roy Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France
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English :
Discover racquet sports: tambourin and table tennis. Learn the techniques and strategies of the games.
Organized by the City of Beauvais.
L’événement Sports de raquette balle au tambourin et tennis de table Beauvais a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis
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