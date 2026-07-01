Informations pratiques

Beauvais

Canada Sound Scène ouverte

147 Rue de la Mie au Roy Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 12:30:00

fin : 2026-07-25 20:30:00

Date(s) :

2026-07-25

12h30-15h Percussions afro brésiliennes

15h-20h30 Scènes ouvertes découvrez de jeunes talents prometteurs sur scène !

12h30-15h Percussions afro brésiliennes

15h-20h30 Scènes ouvertes découvrez de jeunes talents prometteurs sur scène ! .

147 Rue de la Mie au Roy Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France

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English :

12:30 p.m.–3:00 p.m. Afro-Brazilian percussion

3:00 p.m.–8:30 p.m. Open mic: Discover promising young talent on stage!

L’événement Canada Sound Scène ouverte Beauvais a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis