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AGENDA · Beauvais

Canada Sound Scène ouverte Beauvais

samedi 25 juillet 2026 · Beauvais

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
12:30:00
Adresse
147 Rue de la Mie au Roy
Ville
60000 Beauvais
Département
Oise
Tarif
0 0 0 Gratuit

Beauvais

Canada Sound Scène ouverte

147 Rue de la Mie au Roy Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 12:30:00
fin : 2026-07-25 20:30:00

Date(s) :
2026-07-25

12h30-15h Percussions afro brésiliennes
15h-20h30 Scènes ouvertes découvrez de jeunes talents prometteurs sur scène !
12h30-15h Percussions afro brésiliennes
15h-20h30 Scènes ouvertes découvrez de jeunes talents prometteurs sur scène !   .

147 Rue de la Mie au Roy Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France  

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English :

12:30 p.m.–3:00 p.m. Afro-Brazilian percussion
3:00 p.m.–8:30 p.m. Open mic: Discover promising young talent on stage!

L’événement Canada Sound Scène ouverte Beauvais a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis

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