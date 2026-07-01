Canada Sound Scène ouverte Beauvais
samedi 25 juillet 2026 · Beauvais
Informations pratiques
Beauvais
Canada Sound Scène ouverte
147 Rue de la Mie au Roy Beauvais Oise
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 12:30:00
fin : 2026-07-25 20:30:00
Date(s) :
2026-07-25
12h30-15h Percussions afro brésiliennes
15h-20h30 Scènes ouvertes découvrez de jeunes talents prometteurs sur scène !
12h30-15h Percussions afro brésiliennes
15h-20h30 Scènes ouvertes découvrez de jeunes talents prometteurs sur scène ! .
147 Rue de la Mie au Roy Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
12:30 p.m.–3:00 p.m. Afro-Brazilian percussion
3:00 p.m.–8:30 p.m. Open mic: Discover promising young talent on stage!
L’événement Canada Sound Scène ouverte Beauvais a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis
À voir aussi à Beauvais (Oise)
- Scènes d’été Tiwayo + The Spitfires + DJ Monikéniko Rue de Gesvres Beauvais 17 juillet 2026
- Canada Sound Beauvais 18 juillet 2026
- Les ateliers du MUDO vacances d’été Beauvais 24 juillet 2026
- Scènes d’été Tout le monde s’appelle Clara + Bandit Bandit+ DJ Zebra Rue de Gesvres Beauvais 24 juillet 2026
- Concert d’été à la Cathédrale Stroud Choral Society Beauvais 9 août 2026