Informations pratiques

Beauvais

Canada Sound

147 Rue de la Mie au Roy Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-07-18 20:00:00

Date(s) :

2026-07-18

14h-17h Percussions afro-brésiliennes

17h-20h DJ set Summer Electro Vibes avec DJ Chrismackk, par On Air Radio

14h-17h Percussions afro-brésiliennes

17h-20h DJ set Summer Electro Vibes avec DJ Chrismackk, par On Air Radio .

147 Rue de la Mie au Roy Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France

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English :

2:00 p.m.–5:00 p.m. Afro-Brazilian percussion

5:00 p.m.–8:00 p.m. Summer Electro Vibes DJ set with DJ Chrismackk, presented by On Air Radio

L’événement Canada Sound Beauvais a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis