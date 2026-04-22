Balade Gourmande et Musicale Bourges
Balade Gourmande et Musicale Bourges dimanche 23 août 2026.
Bourges
Balade Gourmande et Musicale
5 Boulevard du Général Chanzy Bourges Cher
Tarif : 35 – 35 – EUR
35
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 10:30:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Participez à une balade gourmande et musicale de 8 km entre marais et ville, ponctuée d’un repas complet en 5 actes.
La 5ème Balade gourmande et musicale invite les participants à parcourir 8 km entre marais et ville, à Bourges, dans une ambiance conviviale et animée. Organisée par les associations des quartiers Charlet et Bourbonnoux, cette sortie allie découverte, marche et plaisirs de la table avec un repas complet proposé en 5 actes. Le départ se fera dimanche 23 août 2026, entre 10h30 et 11h30, depuis le Moulin de la Voiselle à Bourges.
Les places étant limitées, la réservation est recommandée.
Renseignements et réservations par téléphone. 35 .
5 Boulevard du Général Chanzy Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 7 66 41 48 87 asbourbonnoux@aol.com
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English :
Join us for an 8-km culinary and musical stroll through the marshes and the city, featuring a full meal in five courses.
L’événement Balade Gourmande et Musicale Bourges a été mis à jour le 2026-06-19 par OT BOURGES
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