Balade nature Les canaux du Charran RDV à l’entrée du lycée Camille Vernet Valence

RDV à l’entrée du lycée Camille Vernet 160 rue Faventines Valence Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 14:30:00
fin : 2026-05-02 14:30:00
Date(s) :
2026-05-02
Promenez-vous le long des canaux qui alimentent de nombreux jardins privatifs et partagés, donnant à ce quartier un air de campagne en pleine ville.
RDV à l’entrée du lycée Camille Vernet 160 rue Faventines Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
English :
Take a stroll along the canals that feed the many private and shared gardens, giving this district a rural feel right in the heart of the city.
