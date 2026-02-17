Balade nature Les canaux du Charran RDV à l’entrée du lycée Camille Vernet Valence

Balade nature Les canaux du Charran

RDV à l’entrée du lycée Camille Vernet 160 rue Faventines Valence Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 14:30:00

fin : 2026-05-02 14:30:00

Date(s) :

2026-05-02

Promenez-vous le long des canaux qui alimentent de nombreux jardins privatifs et partagés, donnant à ce quartier un air de campagne en pleine ville.

.

RDV à l’entrée du lycée Camille Vernet 160 rue Faventines Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take a stroll along the canals that feed the many private and shared gardens, giving this district a rural feel right in the heart of the city.

L’événement Balade nature Les canaux du Charran Valence a été mis à jour le 2026-02-17 par Valence Romans Tourisme