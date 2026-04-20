Balade-visite des Hauts de Valence avec les Green ‘ ters Le MAT Drôme Valence
Balade-visite des Hauts de Valence avec les Green ‘ ters Le MAT Drôme Valence samedi 25 avril 2026.
Valence
Balade-visite des Hauts de Valence avec les Green ‘ ters
Le MAT Drôme 4 allée Séverine Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:30:00
fin : 2026-04-25 09:30:00
Date(s) :
2026-04-25
Invitation bucolique à une balade-visite des jardins des Hauts-de-Valence, guidée par nos Green’Ters !
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Le MAT Drôme 4 allée Séverine Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 27 55 74 mat.valence@gmail.com
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English :
Take a bucolic stroll through the gardens of Hauts-de-Valence, guided by our Green’Ters!
L’événement Balade-visite des Hauts de Valence avec les Green ‘ ters Valence a été mis à jour le 2026-04-17 par Valence Romans Tourisme
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