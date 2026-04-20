Balade-visite des Hauts de Valence avec les Green ‘ ters Le MAT Drôme Valence

Valence

Balade-visite des Hauts de Valence avec les Green ‘ ters

Le MAT Drôme 4 allée Séverine Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:30:00

fin : 2026-04-25 09:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Invitation bucolique à une balade-visite des jardins des Hauts-de-Valence, guidée par nos Green’Ters !

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Le MAT Drôme 4 allée Séverine Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 27 55 74 mat.valence@gmail.com

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English :

Take a bucolic stroll through the gardens of Hauts-de-Valence, guided by our Green’Ters!

L’événement Balade-visite des Hauts de Valence avec les Green ‘ ters Valence a été mis à jour le 2026-04-17 par Valence Romans Tourisme