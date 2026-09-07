Ballet Jogging de la Compagnie dernière minute – Pierre Rigal, Stade Jean-Noël Fondère, Foix

Informations pratiques

Ballet Jogging de la Compagnie dernière minute – Pierre Rigal Samedi 26 septembre, 19h00 Stade Jean-Noël Fondère Ariège

Tarif Rose (de 7€ à 10€)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T19:00:00+02:00 – 2026-09-26T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T19:00:00+02:00 – 2026-09-26T20:00:00+02:00

Pierre Rigal, artiste associé à l’Estive, hybride la danse et le sport dans une expérience à grande échelle ! Dans Ballet Jogging, le chorégraphe met en scène 60 Ariégeois·e·s pour un ballet aux figures géométriques mouvantes. Un spectacle d’envergure, créé à Marseille pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, à découvrir à Foix.

Buvette sur place

Avec la Ville de Foix

Stade Jean-Noël Fondère Stade Jean-Noël Fondère Foix 09000 Ariège Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lestive.com/evenement/ballet-jogging/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 61 05 05 55 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@lestive.com »}]

Performance/course à pied artistique sport course

L’Estive, scène nationale de Foix