Portes-ouvertes de la préfecture de l’Ariège, Préfecture de l’Ariège, Foix

Informations pratiques

Portes-ouvertes de la préfecture de l’Ariège Samedi 19 septembre, 13h30, 15h00, 16h30 Préfecture de l’Ariège Ariège

Limité à 25 personnes par sessions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite guidée de la préfecture et ses jardins – les inscriptions ne sont pas encore ouvertes

Préfecture de l’Ariège 2 rue de la préfecture, 09000 Foix Foix 09000 Cadirac Ariège Occitanie http://www.ariege.gouv.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 02 10 00 »}] L’hôtel de la préfecture de l’Ariège occupe des bâtiments qui furent ceux de l’abbaye de Saint-Volusien entre le XIIe siècle et la Révolution française. L’édifice devient la préfecture en 1800 avec la création des préfets par Napoléon Bonaparte.

Visite guidée de la préfecture et ses jardins – les inscriptions ne sont pas encore ouvertes