Bals Champêtres au Jardin Bourges
samedi 11 juillet 2026 · Bourges
Informations pratiques
Bourges
Bals Champêtres au Jardin
1 Avenue Eugène Brisson Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 16:00:00
fin : 2026-08-22 19:00:00
Date(s) :
2026-07-11 2026-08-22 2026-09-05
Des bals champêtres gratuits à vivre en plein air, dans le Jardin à la française de l’Hôtel de Ville de Bourges.
Le groupe Bourges XIXe (K’Danse) invite le public à partager des bals champêtres gratuits, à l’abri des arbres du Jardin à la française de l’Hôtel de Ville, à deux pas de la Cathédrale de Bourges. Trois rendez-vous sont proposés dans une ambiance conviviale et historique le samedi 11 juillet autour de l’anniversaire de la naissance de l’impératrice Eugénie, de 16h à 19h puis de 20h30 à 22h ; le samedi 22 août, au temps de l’Art nouveau, de 16h à 19h ; et le samedi 5 septembre, au temps de George Sand, de 16h à 19h. Une belle occasion de profiter d’un moment dansant et patrimonial en cœur de ville. .
1 Avenue Eugène Brisson Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 74 37 82 16 ombrelune.dan@orange.fr
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English :
Free open-air country dances, held outdoors in the Jardin à la Française at Bourges City Hall.
L’événement Bals Champêtres au Jardin Bourges a été mis à jour le 2026-06-21 par OT BOURGES
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