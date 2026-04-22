Informations pratiques

Bourges

Bals Champêtres au Jardin

1 Avenue Eugène Brisson Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 16:00:00

fin : 2026-08-22 19:00:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-08-22 2026-09-05

Des bals champêtres gratuits à vivre en plein air, dans le Jardin à la française de l’Hôtel de Ville de Bourges.

Le groupe Bourges XIXe (K’Danse) invite le public à partager des bals champêtres gratuits, à l’abri des arbres du Jardin à la française de l’Hôtel de Ville, à deux pas de la Cathédrale de Bourges. Trois rendez-vous sont proposés dans une ambiance conviviale et historique le samedi 11 juillet autour de l’anniversaire de la naissance de l’impératrice Eugénie, de 16h à 19h puis de 20h30 à 22h ; le samedi 22 août, au temps de l’Art nouveau, de 16h à 19h ; et le samedi 5 septembre, au temps de George Sand, de 16h à 19h. Une belle occasion de profiter d’un moment dansant et patrimonial en cœur de ville. .

1 Avenue Eugène Brisson Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 74 37 82 16 ombrelune.dan@orange.fr

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English :

Free open-air country dances, held outdoors in the Jardin à la Française at Bourges City Hall.

L’événement Bals Champêtres au Jardin Bourges a été mis à jour le 2026-06-21 par OT BOURGES