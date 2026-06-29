BD-concert Musée place Latour Maubourg Valence

Valence

BD-concert Musée

place Latour Maubourg Médiathèque Latour Maubourg Valence Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-09 19:00:00

fin : 2026-12-09 19:00:00

Date(s) :

2026-12-09

Plongée fantasque et musicale au cœur du Musée d’Orsay, d’après l’ouvrage Musée de Christophe Chabouté. Et si les œuvres prenaient vie une fois le musée fermé ?

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place Latour Maubourg Médiathèque Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 14 55 billetterie@train-theatre.fr

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English :

A whimsical and musical journey into the heart of the Musée d’Orsay, based on Christophe Chabouté’s book *Musée*. What if the artworks came to life once the museum closed?

L’événement BD-concert Musée Valence a été mis à jour le 2026-06-25 par Valence Romans Tourisme