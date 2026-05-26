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Bébé bouquine lecture d’albums au Ukulélé Librairie Notre Temps Valence

Bébé bouquine lecture d’albums au Ukulélé Librairie Notre Temps Valence samedi 30 mai 2026.

Lieu : Librairie Notre Temps

Adresse : 30 Grande rue

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Valence

Bébé bouquine lecture d’albums au Ukulélé

Librairie Notre Temps 30 Grande rue Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:30:00
fin : 2026-05-30 10:30:00

Date(s) :
2026-05-30

Vos tout-petits pourront écouter un récit conté, accompagné d’un ukulélé.
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Librairie Notre Temps 30 Grande rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 78 79  librairie.notre.temps@orange.fr

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English :

Your little ones can listen to a story, accompanied by a ukulele.

L’événement Bébé bouquine lecture d’albums au Ukulélé Valence a été mis à jour le 2026-05-22 par Valence Romans Tourisme

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