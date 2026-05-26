Bébé bouquine lecture d’albums au Ukulélé Librairie Notre Temps Valence
Bébé bouquine lecture d’albums au Ukulélé Librairie Notre Temps Valence samedi 30 mai 2026.
Valence
Bébé bouquine lecture d’albums au Ukulélé
Librairie Notre Temps 30 Grande rue Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:30:00
fin : 2026-05-30 10:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Vos tout-petits pourront écouter un récit conté, accompagné d’un ukulélé.
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Librairie Notre Temps 30 Grande rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 78 79 librairie.notre.temps@orange.fr
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English :
Your little ones can listen to a story, accompanied by a ukulele.
L’événement Bébé bouquine lecture d’albums au Ukulélé Valence a été mis à jour le 2026-05-22 par Valence Romans Tourisme
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