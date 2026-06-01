Belfort à la loupe, spécial 30 ans Belfort Tourisme Office de tourisme Belfort
Belfort à la loupe, spécial 30 ans Belfort Tourisme Office de tourisme Belfort samedi 27 juin 2026.
Belfort
Belfort à la loupe, spécial 30 ans Belfort Tourisme
Office de tourisme 2 Place de l’Arsenal Belfort Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 12:00:00
Date(s) :
2026-06-27
En autonomie, munit d’un livret jeu et aidé par Auguste le lion, découvrez l’essentiel de l’histoire de Belfort par le biais de multiples détails, évidents ou non, devenus invisibles par la vie quotidienne et pourtant bien présents. Que vous soyez adulte, enfant, et surtout grand enfant, laissez-vous porter et découvrez Belfort autrement.
Dès 7 ans
Livret à retirer à l’accueil de Belfort Tourisme
Un cadeau spécial 30 ans vous sera remis à la fin de votre balade. .
Office de tourisme 2 Place de l’Arsenal Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Belfort à la loupe, spécial 30 ans Belfort Tourisme
L’événement Belfort à la loupe, spécial 30 ans Belfort Tourisme Belfort a été mis à jour le 2026-06-09 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Belfort (Territoire de Belfort)
- L’imaginalab atelier partagé Belfort 17 juin 2026
- Atelier Cyanotypes, par Amandine des Cyanogirls Belfort 18 juin 2026
- Soirée gastronomique et poétique autour de l’Oxymel L’imaginarium Belfort 18 juin 2026
- Journée mondiale du don de sang Centre ATRIA Belfort 19 juin 2026
- Week-end de la musique Poudrière Belfort 19 juin 2026