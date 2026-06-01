Belfort à la loupe, spécial 30 ans Belfort Tourisme Office de tourisme Belfort samedi 27 juin 2026.

Belfort

Belfort à la loupe, spécial 30 ans Belfort Tourisme

Office de tourisme 2 Place de l’Arsenal Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 12:00:00

Date(s) :

2026-06-27

En autonomie, munit d’un livret jeu et aidé par Auguste le lion, découvrez l’essentiel de l’histoire de Belfort par le biais de multiples détails, évidents ou non, devenus invisibles par la vie quotidienne et pourtant bien présents. Que vous soyez adulte, enfant, et surtout grand enfant, laissez-vous porter et découvrez Belfort autrement.

Dès 7 ans

Livret à retirer à l’accueil de Belfort Tourisme

Un cadeau spécial 30 ans vous sera remis à la fin de votre balade. .

Office de tourisme 2 Place de l’Arsenal Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

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English : Belfort à la loupe, spécial 30 ans Belfort Tourisme

L’événement Belfort à la loupe, spécial 30 ans Belfort Tourisme Belfort a été mis à jour le 2026-06-09 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)