Belfort Rétro Vélo tour Départ Hotel du Gouverneur Belfort

Belfort

Belfort Rétro Vélo tour

Départ Hotel du Gouverneur 2 place de l’Arsenal Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 11:00:00

fin : 2026-06-27 16:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Enfourchez votre vélo qu’il soit contemporain, vintage ou rétro ! Belfort Rétro Vélo Tour revient pour sa 9è édition. Et pour plus de folie, venez costumés de la même époque que votre vélo.

Venez en famille, avec vos enfants, des amis, vos collègues partager cette balade grand public qui emprunte chaque année le réseau des pistes cyclables belfortaines. Des haltes historiques, parfois théâtralisées, évoqueront l’histoire de Belfort.

Inscrivez-vous jusqu’au 7 juin .

Départ Hotel du Gouverneur 2 place de l’Arsenal Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 54 25 51 mediationmusees@mairie-belfort.fr

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English : Belfort Rétro Vélo tour

L’événement Belfort Rétro Vélo tour Belfort a été mis à jour le 2026-05-18 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)