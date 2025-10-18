Bernard Mabille se dévoile Bourges
Bernard Mabille se dévoile Bourges samedi 28 novembre 2026.
Bernard Mabille se dévoile
7 Boulevard Lamarck Bourges Cher
Début : 2026-11-28 20:00:00
2026-11-28
SUPERNOVA présente
BERNARD MABILLE
Se dévoile
Oui c’est encore moi.
Repoussons les adieux à plus tard, prenons le temps de rire. C’est vital ! Et je ne vous ai pas tout dit. Ce n’est pas ma faute si les rois de la déconne qui nous dirigent n’arrêtent pas de se surpasser. Le jour où ils deviendront raisonnables, j’arrête, promis juré sur la tête de celui qui nous sert de président de la République. Je reviens donc avec mon nouveau gros man show , plus intime, plus libre, plus saignant, plus drôle, plein de ces mots que l’on nous interdit de dire aujourd’hui. Il n’y a jamais de mal à se faire du bien.
À tout de suite,
B. Mabille
Spectacle garanti sans IA .
7 Boulevard Lamarck Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 27 40 60
