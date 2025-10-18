Bernard Mabille se dévoile

7 Boulevard Lamarck Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 20:00:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

SUPERNOVA présente

BERNARD MABILLE

Se dévoile

Oui c’est encore moi.

Repoussons les adieux à plus tard, prenons le temps de rire. C’est vital ! Et je ne vous ai pas tout dit. Ce n’est pas ma faute si les rois de la déconne qui nous dirigent n’arrêtent pas de se surpasser. Le jour où ils deviendront raisonnables, j’arrête, promis juré sur la tête de celui qui nous sert de président de la République. Je reviens donc avec mon nouveau gros man show , plus intime, plus libre, plus saignant, plus drôle, plein de ces mots que l’on nous interdit de dire aujourd’hui. Il n’y a jamais de mal à se faire du bien.

À tout de suite,

B. Mabille

Spectacle garanti sans IA .

7 Boulevard Lamarck Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 27 40 60

English :

SUPERNOVA presents

BERNARD MABILLE

Unveiled

German :

SUPERNOVA präsentiert

BERNARD MABILLE

Enthüllt sich

Italiano :

SUPERNOVA presenta

BERNARD MABILLE

Svelato

Espanol :

SUPERNOVA presenta

BERNARD MABILLE

Desvelado

L’événement Bernard Mabille se dévoile Bourges a été mis à jour le 2025-10-18 par BERRY