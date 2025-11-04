Bernard Werber Maison du Peuple Belfort

Bernard Werber

Maison du Peuple Boulevard de Lattre de Tassigny Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 20:00:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Bernard Werber en spectacle le 6 novembre 2026 à La Commanderie Dole et le 7 novembre 2026 à La Maison du Peuple à Belfort. Réservez vos places en quelques clics avec NG productions !

Le spectacle V.I.E pour VOYAGE INTERIEUR EXPERIMENTAL, est une expérience d’un nouveau genre.

Dans ce mélange de rêvé éveillé, de méditation guidée, d’humour et de musique relaxante, l’écrivain Bernard Werber vous invite à pratiquer du TOURISME SPIRITUEL .

Guidés par sa voix et par la musique planante qui l’accompagne, les spectateurs vivent une plongée dans leur propre imaginaire.

C’est un moment étonnant où le célèbre écrivain des fourmis et des thanatonautes vous propose en tant que conteur d’ouvrir des portes qui vous mèneront à la rencontre de vous-mêmes.

Plus qu’un simple divertissement c’est un moment rare ou le théâtre se transforme en un lieu magique et interactif ou l’on ressort transformé.

Êtes-vous prêts à tenter l’expérience ? .

Maison du Peuple Boulevard de Lattre de Tassigny Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

English : Bernard Werber

German : Bernard Werber

Italiano :

Espanol :

L’événement Bernard Werber Belfort a été mis à jour le 2025-11-04 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)