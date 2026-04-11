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Bibli en balade Green stadium null Quai du Batardeau Auxerre

Bibli en balade Green stadium null Quai du Batardeau Auxerre jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : null Quai du Batardeau

Adresse : Parc de l'arbre sec

Ville : 89000 Auxerre

Département : Yonne

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Auxerre

Bibli en balade Green stadium

null Quai du Batardeau Parc de l’arbre sec Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-16 16:00:00

Date(s) :
2026-07-16 2026-07-30

La bibliothèque vous donne rendez-vous au parc pour des lectures estivales et des jeux de société détente et bonne humeur assurées !
Dans le cadre de Green Stadium
Gratuit, accès libre Tout public.   .

null Quai du Batardeau Parc de l’arbre sec Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 91 60  bibliotheque@auxerre.com

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English : Bibli en balade Green stadium

L’événement Bibli en balade Green stadium Auxerre a été mis à jour le 2026-04-05 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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