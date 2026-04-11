Bibli en balade Green stadium null Quai du Batardeau Auxerre
Bibli en balade Green stadium null Quai du Batardeau Auxerre jeudi 16 juillet 2026.
Auxerre
Bibli en balade Green stadium
null Quai du Batardeau Parc de l’arbre sec Auxerre Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-16 16:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-30
La bibliothèque vous donne rendez-vous au parc pour des lectures estivales et des jeux de société détente et bonne humeur assurées !
Dans le cadre de Green Stadium
Gratuit, accès libre Tout public. .
null Quai du Batardeau Parc de l’arbre sec Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 91 60 bibliotheque@auxerre.com
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English : Bibli en balade Green stadium
L’événement Bibli en balade Green stadium Auxerre a été mis à jour le 2026-04-05 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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