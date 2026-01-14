Bibliothèque du Puy Atelier créatif Bibliothèque du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay
Bibliothèque du Puy Atelier créatif Bibliothèque du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay jeudi 12 février 2026.
Bibliothèque du Puy Atelier créatif
Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12 14:30:00
fin : 2026-02-12 16:00:00
Date(s) :
2026-02-12
Réalise un petit livre en jouant avec les couleurs et les textures de papiers découpés à la manière de l’artiste japonais Komagata.
Dès 6 ans, durée 1h30.
.
Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Create a little book by playing with the colors and textures of paper cut-outs in the style of Japanese artist Komagata.
From age 6, duration: 1h30.
L’événement Bibliothèque du Puy Atelier créatif Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay