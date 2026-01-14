Bibliothèque du Puy Atelier créatif Bibliothèque du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay

Bibliothèque du Puy Atelier créatif

Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Réalise un petit livre en jouant avec les couleurs et les textures de papiers découpés à la manière de l’artiste japonais Komagata.

Dès 6 ans, durée 1h30.

English :

Create a little book by playing with the colors and textures of paper cut-outs in the style of Japanese artist Komagata.

From age 6, duration: 1h30.

