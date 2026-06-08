Bibliothèque du Puy Atelier grands jeux en bois Bibliothèque du Puy en Velay Le Puy-en-Velay mercredi 22 juillet 2026.

Le Puy-en-Velay

Bibliothèque du Puy Atelier grands jeux en bois

Bibliothèque du Puy en Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:30:00

fin : 2026-07-22 11:30:00

Date(s) :

2026-07-22

La bibliothèque du Puy-en-Velay vous propose un atelier jeux de grands jeux en bois pour aiguiser ta stratégie et ton adresse. Pour les 8-12 ans.

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Bibliothèque du Puy en Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 46 10 bibliotheque.municipale@lepuyenvelay.fr

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English : Games Workshop: Large wooden games

The Puy-en-Velay library offers a games workshop: large wooden games to sharpen your strategy and skill. For 8-12 year-olds.

L’événement Bibliothèque du Puy Atelier grands jeux en bois Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay