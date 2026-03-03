Interfolk au Puy-en-Velay mardi 21 juillet Le Puy-en-Velay
Interfolk au Puy-en-Velay mardi 21 juillet Le Puy-en-Velay mardi 21 juillet 2026.
Le Puy-en-Velay
Interfolk au Puy-en-Velay mardi 21 juillet
Place du Plot Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 17:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Pour ce premier jour du festival d’Interfolk, rendez-vous avec Thaïti à 17h, au Val Vert place Eugène Pebellier à 18h30 avec les Batuc’Ados
Suivi de l’échappée belle avec les Sulawesi d’Indonésie à 20h30, place Cadelade.
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Place du Plot Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes interfolk@gmail.com
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English :
On this first day of the Interfolk Festival, catch Tha%EFti at 5 p.m., and at Val Vert on Place Eug%E8ne Pebellier at 6:30 p.m. with the Batuc’Ados
Followed by the “Échappée Belle” with the Sulawesi from Indonesia at 8:30 p.m. at Place Cadelade.
L’événement Interfolk au Puy-en-Velay mardi 21 juillet Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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